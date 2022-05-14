Автобус врезался в столб на Васильевском острове

В столб врезался автобус в Василеостровском районе Петербурга. По предварительным данным, водителю стало плохо.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, что из-за удара повредилось лобовое стекло транспортного средства. По словам свидетелей происшествия, инцидент произошел на перекрестке улицы Наличной и Кораблестроителей. Судя по фото, проезду авария не мешает.

В пресс-службе "Пассажиравтотранса" рассказали, что автобус ехал по маршруту №158 без пассажиров. В качестве причины ДТП называют плохое самочувствие водителя. Отмечается, что автобус исправен, а предрейсовый осмотр отклонений не выявил. Водитель отдыхал накануне