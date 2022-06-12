Над «Красным треугольником» заметили столб черного дыма

В Петербурге над территорией бывшего завода "Красный треугольник" днем в воскресенье, 12 июня, заметили столб черного дыма. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Кадры с места происшествия появились в группе "ДТП и ЧП. СПБ" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях пользователи рассказали, что столб дыма виден даже от Прибалтийской. Свидетели инцендента рассказали, что на вызов прибыли три пожарные машины. Также сообщается о двух каретх скорой помощи. Однако сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что КГИОП обжалует отказ в возбуждении дел по даче Максимова и "Красного треугольника".