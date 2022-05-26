КГИОП обжалует отказ в возбуждении дел по даче Максимова и "Красного треугольника"

КГИОП подготовил жалобы из-за отказа в возбуждении уголовных дел по факту обрушения обхекта "Главный дом", входящего в ансамбль "Дача Максимова" в Ломоносове, а также по факту разрушения объектов комплекса "Красный треугольник".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар в здании дачи Максимова на Краснофлотском шоссе. В МВД комитет направил заявление о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения требований по сохранению или повреждению объектов культурнго наследия. Ранее правоохранители ответили отказом из-за отсутствия события преступления.

Также в УМВД России по Адмиралтейскому району в который раз вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, которые плохо содержали объекты комплекса "Красный треугольник". С 2020 года вынесли больше десяти таких отказов.