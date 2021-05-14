В Петербурге выселили бар "Проходимец" с улицы Рубинштейна

Комитет по контролю за имуществом освободил подвальное помещение, расположенное на улице Рубинштейна,8, в котором находился бар «Проходимец». Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

В конце прошлого месяца сотрудники комитета осуществили проверку заведения, в ходе которой выяснилось, что бар занимает городскую территорию нелегально.

Кроме того, «Проходимец» нарушал спокойствие местных жителей. Граждане жаловались на шум, доносящийся из бара. КИИ пытался выселить бар ранее, однако заведение открыли снова, скрыв это от властей.