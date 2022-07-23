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В этом году в Петербурге фестиваль «День Д» пройдет без уличных праздников

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© Фото: Baltphoto

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Ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова "День Д" пройдет в Петербурге несмотря на тяжелую международную ситуацию. Мероприятие состоится 7 сентября на разных площадках города. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на председателя Попечительского совета Фестиваля историк Лев Лурье.

Фестиваль финансируется городом, поэтому проблем с поиском денег для его проведения в этом году не возникнет. По словам Лурье, программа мероприятия будет насыщенной, но без массовых уличных праздников. Он отметил, что будет проведен небольшой кинофестиваль с фильмами о Довлатове и Ленинграде, будет конференция, лекторий в "Новой Голландии". Там выступят те, кто знал Довлатова. На улице Рубинштейна в этот день будут проводить бесплатные экскурсии, а некоторые бары по собственной инициативе пригласят петербуржцев выпить за упокой души Сергея Донатовича.

Напомним, что День Д - это фестиваль памяти Сергея Довлатова, который ежегодно проводят в Петербурге. Впервые он состоялся в сентябре 2016 года и включал в себя более 50 событий, в том числе установку памятника писателю у его дома на улице Рубинштейна, 23.

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