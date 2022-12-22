На Рубинштейна с начала года в четыре раза увеличилось количество свободных помещений

В Петербурге с начала года увеличилось число свободных помещений на улице Рубинштейна. Их доля выросла с 1 до 4 процентов. Всего там открыто 56 точек общепита.

С начала 2022 года на главной барной улице Северной столицы выросла доля свободных помещений. Она увеличилась в четыре раза – с 1 до 4 процентов. Такие изменения связаны с закрытием ресторанов. Об этом сообщает Neva.Today.

Доля общепитов на улице Рубинштейна составляет 73 процента – один из самых высоких показателей с 2016 года. Всего там открыто 56 точек общественного питания.

Отмечается, что арендодатели запрашивают от 4 200 др 6 500 рублей за “квадрат” в месяц. Кроме того, большая часть заведений не относятся к сетевым.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на улице Рубинштейна часто бывает достаточно шумно: там круглосуточно работают бары, а их нетрезвые посетители нередко устраивают шум и дебош посреди ночи.