В рамках ночного рейда полиция изъяла из петербургских баров 50 литров алкоголя

В Петербурге полиция провела рейд по ночным барам. По итогу мероприятий было изъято полсотни литров алкоголя и составлено 32 протокола об различных административных нарушениях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти, рейд проводился в ночь с 11 на 12 февраля. По итогу, за различные нарушения в полицейских отделах оказались почти сорок человек. Также трое задержанных них подозреваются в совершении преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов также навестили два ночных заведения на канале Грибоедова и на улице Рубинштейна. В этих барах был выявлен незаконный оборот спиртных напитков. По итогу из заведений изъято 50 литров выпивки.

Также за ночь было составлено 32 протокола об административных правонарушениях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге усилили патрулирование акватории из-за запрета выхода на лед.