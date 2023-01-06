В Петербурге усилили патрулирование акваторий на фоне запрета выхода на лед

В Петербурге усилил патрулирование акватории. Несмотря на морозы, выход на лед все равно остается крайне опасным для жизни.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, запрет выхода на лед водных объектов продолжает действовать до 15 января. Несмотря на отрицательную температуру воздуха, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов все еще недостаточно крепкое и выход на лед остается по-прежнему рискованным для жизни.

А выход на ледовое покрытие рек и каналов в центральной части города, а также на всем протяжении Невы и ее притоков, запрещен и после 15 января. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысячи рублей.

В городе работают 18 спасательных станций. Патрулирование проходит круглосуточно. С начала года со льда было выведено около 80 человек. Большинство из них, это рыбаки. Проведено 4 профилактических рейда. Спасено 9 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в следственном управлении СК РФ по Ленобласти предупредили о необходимости соблюдать особую осторожность зимой.