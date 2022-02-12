В Петербурге за ночную работу оштрафованы 17 баров и ресторанов

В Петербурге за работу в ночное время, вопреки коронавирусному постановлению, оштрафованы 17 баров и ресторанов. Об этом 12 февраля сообщили представители городской администрации.

Очередной рейд прошел в Северной столице в ночь с 11 на 12 февраля. В ходе проверки были выявлены 17 нарушителей запрета на работу после 23:00.

Проверяющие по традиции зашли на главную барную улицу города — Рубинштейна, а также посетили заведения в районе канала Грибоедова.

Владельцам бара придется выплатить штрафы до 300 тысяч рублей. Посетители заведений по административной статье будут обязаны заплатить 5 тысяч.