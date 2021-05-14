На проспекте Стачек кроссовер сбил двоих самокатчиков

На проспекте Стачек автомобиль марки «Рено Дастер» сбил двоих людей на самокатах, которые двигались по тротуару. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что автомобилем управлял пенсионер. В автомобиле с водителем находилась женщина.

Согласно предварительным данным, иномарка выезжала со двора, водитель не заметил самокатчиков. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о состоянии пострадавших предоставлено не было.