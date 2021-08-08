На Арсенальной набережной машина насмерть сбила мужчину

Недалеко от Площади Ленина на Арсенальной набережной под колесами автомобиля погиб мужчина на электросамокате. Кадры с места происшествия были опубликованы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ford Focus под управлением 22-летнего водителя столкнулся с самокатом, которым управлял 33-летнего мужчина. Самокатчик погиб на месте. Как сообщили очевидцы, на дороге лежит тело, покрытое красной тканью, а рядом самокат со сломанным колесом. У машины разбито лобовое стекло.

По предварительным данным, самокатчик двигался на красный сигнал светофора. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.