Сбивший ребенка на самокате в Приморском районе водитель предстанет перед судом

В Приморский районный суд направлено дело водителя, который 24 июня 2021 сбил ребенка на самокате, пересекавшего на самокате проезжую часть на регулируемом перекрестке улицы Оптиков с Туристской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ходе расследования установлено, что водитель управлял технически исправным автомобилем и не убедился в безопасности маневра при повороте. Ребенок в ДТП получил тяжелые травмы.

Обвинительное заключение в итоге утверждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).