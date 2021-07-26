В Калининском районе самокатчик врезался в припаркованный каршеринговый автомобиль

В Санкт-Петербурге в Калининском районе произошло ДТП с участием самоката и каршерингового автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что самокатчик ехал по дороге и врезался в припаркованный каршеринг на проспекте Науки около KFC.

Кроме того, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на место происшествия прибыла скорая помощь. Молодого человека сразу же госпитализировали, но вскоре он убежал из приемного покоя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Октябрьской набережной после ДТП загорелся автомобиль.