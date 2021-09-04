На 41-м году жизни скончался петербургский судья Александр Березкин

В пресс-службе Петербургской федерации футбола сообщили, что на 41-м году жизни скончался известный петербургский арбитр и судья FIFA Александр Березкин. Он умер 3 сентября. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, мужчина ехал на самокате и его сбил автомобиль.

Медики четыре дня боролись за жизнь судьи, но спасти его не удалось.

Александр Березкин специализировался на пляжном футболе. Он является единственным арбитром на территории России, который работал на четырех чемпионатах мира по данному виду спорта.