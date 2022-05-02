На пешеходном переходе на Невском проспекте такси сбило двоих человек

На Невском проспекте в Петербурге в понделельник днем, 2 мая, такси сбило двоих человек. По пешеходному перехду на зеленый свет переходили жители города, когда автомобиль поехал прямо на них.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На нем видно, что напротив "Магазина купцов Елисеевых" произошло дорожно-транспортное происшествие. На большой скорости водитель такси врезался в двоих человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Состояние пострадавших уточняется.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в утреннем ДТП на Дудко пострадал петербуржец на самокате.