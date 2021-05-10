В Петроградском районе 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе на Большом проспекте Петроградской стороны произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадал пешеход — 16-летняя девушка. После столкновения ее сразу же госпитализировали.

ДТП произошло в понедельник, 10 мая. Стало известно, что несовершеннолетняя петербурженка перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В итоге водитель автомобиля не успел затормозить и врезался в пешехода.

Девушку доставили в ближайшее медицинское учреждение. В больнице ей диагностировали травы различной степени тяжести.