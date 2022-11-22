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В Петербурге лихач без прав устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

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© Фото: скриншот Google maps

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В Московском районе Петербурга водитель внедорожника, многократно нарушавший ПДД, совершил столкновение с иномаркой, водитель и несовершеннолетний пассажир которой пострадали и были госпитализированы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 ноября, в понедельник, в 09:35 на пересечении улицы Стартовая и улицы Шереметьевская, 57-летний водитель внедорожника Toyota, не имеющий прав на управление транспортным средством, выезжая с второстепенной территории, совершил столкновение с автомобилем Ford, под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Ford был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. Также травмы получил 7-летний пассажир иномарки, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель внедорожника был задержан. Установлено, что он привлекался за превышение скорости не менее 30 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга в результате столкновения двух машин марки Nissan пострадала 11-летняя девочка.

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