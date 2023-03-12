В Репино после столкновения Ford и Skoda в больницу забрали двух детей

Ближе к вечеру 11 марта в Курортном районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей. В результате инцидента пострадали несовершеннолетние, которых экстренно госпитализировали в больницу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, столкновение двух транспортных средств произошло около шести вечера в районе поселка Репино, на Приморском шоссе. Тогда 42-летний водитель, управляя Skoda Karoq и двигаясь от Зеленогорска в сторону Сестрорецка, не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. После этого произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Mondeo, за рулем которого находился 42-летний петербуржец.

Также в салоне Ford Mondeo сидели дети 5 и 13 лет. Младшую девочку медики забрали в состоянии средней степени тяжести, а мальчика постарше госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести. Известно, что водитель Skoda Karoq к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022-2023 годах не привлекался. В свою очередь, мужчина, управлявший Ford Mondeo, был привлечен к ответственности два раза 2 раза за превышение установленной скорости.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Невском районе Петербурга автоледи на иномарке 10 марта сбила школьника, выходившего из трамвая. Ребенка госпитализировали с переломами и различными травмами.