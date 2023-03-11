На Обуховской обороны выходившего из трамвая школьника сбила автоледи на Nissan

В Невском районе Северной столицы автоледи на иномарке сбила школьника, выходившего из трамвая. Мальчика госпитализировали с переломами и различными травмами.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 марта, в пятницу, в 8:45 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 229 по проспекту Обуховской Обороны, 37-летняя автоледи, управляя своей машиной марки Nissan Note, совершила наезд на девятиклассника, 2006 года рождения, который выходил в тот момент из трамвая.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы и перелом ноги. Его госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водительница за 2022-2023 годы привлекалась к административный ответственности за нарушения ПДД 13 раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Выборгском районе Ленобласти автомобилист наехал на переходившую дорогу женщину с ребенком и коляской.