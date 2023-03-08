В Выборге автомобилист наехал на женщину с сыном и коляской

В Выборгском районе Ленобласти автомобилист совершил наезд на переходящую с ребенком и коляской женщину. К счастью, мать и ее дети не получили серьезных травм.

Инцидент произошел утром 8 марта в городе Выборг. На Привокзалтной площади у дома 13 водитель, 1971 года рождения, управляя автомобилем марки Dewoo, наехал на женщину, 1986 года ряжения, которая переходила дорогу с 9-летним сыном и коляской с маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После ДТП пострадавшую и ее сына осмотрели медики. После осмотра семью отпустили домой, малыш в коляске не пострадал.

По факту данного происшествия сотрудники проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе проехавшая на "красный" автоледи сбила женщину с коляской.