На Каменноостровском проспекте автоледи проигнорировала красный свет и сбила женщину с коляской

В Петроградском районе проводится проверка по факт ДТП на Каменноостровском проспекте, где пострадали иностранка с ребенком. Известно, что женщина с коляской переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, но была сбита "Ладой".

Инцидент произошел в субботу, 4 марта у дома 32 по Каменноостровскому проспекту. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, около 20:45 вечера 58-летняя автоледи, управляя "Ладой", следовала от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена. Не затормозив на красный свет, она попыталась проехать пешеходный переход, но совершила наезд на39-летнюю гражданку одной из стран ближнего зарубежья. Женщина пересекала проезжую часть с коляской на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшую и ее малыша 2022 года рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, все детали уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Колпинском районе Петербурга женщина переходила дорогу не по переходу и в результате угодила под колеса "ВАЗа". Спасти пострадавшую не удалось.