В Петербурге задержали мужчину за убийство и изнасилование 16-летней давности

В Северной столице полиция нашла преступника, надругавшегося над женщиной в подъезде 16 лет назад. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по подозрению в убийстве и изнасиловании петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Задержание прошло в четверг, 6 мая. По версии следствия, мужчина в 2005 году зашел в одну из парадных Адмиралтейского района Петербурга и ударил впереди идущую женщину по голове. Нападавший ударил по голове кулаком несколько раз. После чего снял с нее серьги и надругался, совершив действия сексуального характера.

На данный момент мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.