В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности, замаскированное под передозировку наркотиками

Правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад и замаскированное под передозировку наркотиками. Оказалось, что преступники уже отбывают наказание в заключении.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20-летний житель Сестрорецка был убит 19 лет назад из-за его квартиры, на которую покусились два злоумышленника, предварительно подсадив погибшего на наркотики, а после осуществив свой коварный план. В результате тело молодого человека нашли в подъезде одного из домов во Пскове.

Все произошло еще в июле 2004 года. Тогда во Пскове было обнаружено тело мужчины с признаками отравления запрещенными веществами и алкоголем. По версии следствия, квартирой погибшего в Сестрорецке на улице Инструментальщиков хотели завладеть двое злоумышленников, которые, привив молодому человеку зависимость к наркотикам, убедили его переписать свою недвижимость и отправиться с ними во Псков. Там мужчина принял огромную дозу запрещенных веществ, а злоумышленники перекрыли ему дыхательные пути, в результате чего молодой человек погиб.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Выяснилось, что один из злоумышленников, 55-летний уроженец Дагестана, находится за решеткой с 2012 года за серию аналогичных преступлений. Его 46-летний подельник, уроженец Ленинграда, тоже имеет список судимостей, а сейчас находится в следственном изоляторе за изнасилование.

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