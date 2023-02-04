В Северной столице на 28 году ушел из жизни рэпер Yung Trappa

Накануне стало известно о смерти рэпера Yung Trappa. Он ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Музыкант только в декабре прошлого года был освобожден от заключения, а уже третьего февраля 2023 года в социальных сетях появилась информация о смерти артиста. Об этом сообщает AllNW.

Предположительно, артист умер из-за передозировки наркотическими веществами. Напомним, что настоящее имя артиста - Владислав Ширяев. Несколько лет назад он на протяжении нескольких лет отбывал наказание в колонии по статье о распространении наркотиков, а позже попал в заключение по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилие.

Тем не менее, как уточнили в Сети, рэпер скончался от остановки сердца.

Сейчас родственники артиста собирают пожертвования для семьи, чтобы мать смогла погасить накопленные музыкантом долги.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в ночь с 18 на 19 января в Петербурге ушла из жизни советская и российская журналистка Бэлла Куркова.