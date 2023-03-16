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Правоохранители Приморского района задержали двух подозреваемых после того, как петербуржцы крайне неудачно сходили в гости

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© Фото: pxhere

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В Приморском районе задержали двух подозреваемых в разбое на улице Вербная, а после и на проспекте Маршала Новикова. Оказалось, что преступление могли совершить жители Дагестана.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 9 марта. Тогда, около 19 часов вечера, 31-летней петербурженки пришло приглашение в гости от хозяйки квартиры на улице Вербная. Женщина отправилась по указанному адресу со своим 32-летнми знакомым, после чего они наткнулись в квартире на двух граждан, снимающих здесь комнату. Злоумышленники напали на петербуржцев и под угрозой ножа, а также пистолета отобрали у пострадавших смартфоны, деньги и часы.

Вдруг на телефон женщины пришло еще одно сообщение с приглашением в гости, но уже от 50-летенго знакомого, проживающего на проспекте Маршала Новикова с 29-летней соседкой. Разбойники заставили петербуржцев согласить на приглашение, пошли с ними, а затем проникли во вторую квартиру и отобрали у жильцов телефоны.

Правоохранители поймали подозреваемых мужчин 45 и 48 лет через несколько дней рядом с первым место преступления. Выяснилось, что один из них уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, а также за изнасилование.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге перед судом предстанут двое злоумышленников, которые несколько раз совершали хищение денег из купюроприемника на автомойке самообслуживания на Шушарах.

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