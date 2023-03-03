В Петербурге будут судить двух мигрантов, совершавших налеты на автомойку

Перед судом предстанут двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые несколько раз совершали хищение денег из купюроприемника на автомойке самообслуживания на Шушарах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, злоумышленники обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям: статья 326 (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления), статья 162 (разбой), статья 167 (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину), а также по нескольким пунктам второй части статьи 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что 17 сентября 2022 года обвиняемые, приехав на автомобиле на мойку самообслуживания на Московском шоссе, похитили деньги из купюроприемника, путем подбора кода. Тогда злодеи украли 180 тысяч рублей. Позже мужчины поменяли номера на машине.

Позже, 7 октября соучастники вернулись на эту же мойку, дабы повторить то же деяние. Однако в этот раз действия злоумышленников были замечены сотрудником организации. Угрожая ему травматическим пистолетом, злодеи забрали 50 тысяч рублей и скрылись, позже вновь сменив номера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала вора, уравшего из квартиры на улице Осипенко 400 долларов и ювелирные украшения.