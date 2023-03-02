В Петербурге задержали вора-домушника, укравшего из квартиры 400 долларов и украшения

В Красногвардейском районе Петербурга в квартиру местной жительницы проник вор и украл украшения, ноутбук и иностранную валюту. Полиция сумела найти и задержать злоумышленника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 февраля в полицию обратилась 33-летняя петербурженка, которая сообщила, что ей в квартиру на улице Осипенко проник неизвестный и похитил ювелирный украшения, а также 400 долларов и ноутбук.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В среду, 1 марта, на улице Передовиков сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе неизвестный вор залез через балкон в квартиру на Комендантском проспекте и украл технику на 70 000 рублей.