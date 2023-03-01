На Комендантском проспекте неизвестный пробрался к петербуржцу в квартиру через балкон и вынес бытовую технику

Очередная квартирная кража произошла в Приморском районе Петербурга, на Комендантском проспекте. На этот раз злоумышленник оставил местного жителя без бытовой техники.

Инцидент произошел в доме 62 на Комендантском проспекте. По словам 30-летнего пострадавшего, преступник мог заявиться к нему в один из дней с 16 по 28 февраля. Об этом сообщает AllNW.

Вероятно, у злоумышленника получилось перебраться с общего балкона на частный, так как по планировке дома они очень близко расположены друг к другу. Уточняется, что преступник разбил стеклопакет на 15 этаже 22-этажного дома, вошел в помещение, после чего вынес бытовую технику и с места преступления скрылся.

Общая сумма ущерба составила 70 000 рублей. Квартира пострадавшего охранной сигнализацией не оборудована, правоохранители изучат камеры видеонаблюдения из парадной. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.