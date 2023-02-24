В Красносельском районе ищут преступника, который вынес деньги и украшения из частного дома менеджера по продажам

В Красносельском районе менеджер по продажам остался без крупной суммы денежных средств и украшений, которые злоумышленник вынес из частного двухэтажного дома.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 февраля около 16:40 в отделение полиции обратился 42-летний менеджер по продажам, проживающий в одном из СНТ Красносельского района. Мужчина рассказал, что 22 февраля, в период с 15:00 по 16:00 часов, неизвестный отжал стеклопакет окна на первом этаже двухэтажного дома и проник внутрь. После этого злоумышленник совершил хищение принадлежащих заявителю 132 000 рублей, а также ювелирных изделий на сумму 105 000 рублей.

В общей сложности ущерб составил 237 000 рублей. Специалисты просмотрели запись с места происшествия. В настоящее время разыскивается мужчина на вид 35-40 лет, среднего телосложения. В момент совершения преступления злоумышленник был одет в черную шапку, темно-зеленую куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На преступника составили ориентировку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге суд отправил в колонию на пять с половиной лет мужчину, который обокрал квартиру, забравшись в нее через балкон.