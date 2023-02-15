В колонию отправится петербуржец, вынесший имущество из квартиры через балкон

В Петербурге суд вынес приговор в отношении мужчины, который обокрал квартиру, забравшись в нее через балкон. Злоумышленник проведет в колонии пять с половиной лет.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города, петербуржца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 стати 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Суд установил, что в июле 2022 года подсудимый разбил окно на балконе квартиру на первом этаже в доме на Альпийском переулке. Проникнув внутрь, фигурант уголовного дела сложил в пакет драгоценности, мобильные телефоны, строительные инструменты и музыкальную колонку, а также алкогольные напитки, после чего скрылся через балкон.

Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал злодея виновным и отправил его в колонию особого режима на пять с половиной лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге присяжные вынесли вердикт мужчине, расстрелявшему посетителей бара в 2015 году.