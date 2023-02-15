Расстрелявшего в баре на Гороховой посетителей бизнесмена признали виновным

В Петербурге в районном Октябрьском суде присяжные вынесли вердикт предпринимателю, который открыл огонь по посетителям бара семь лет назад.

Инцидент произошел в 2015 году. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре на Гороховой улице, подсудимый вступил в конфликт с нескольким посетителями и начал драку. В какой-то момент бизнесмен схватил деревянный стул и начал им бить оппонентов. Затем злоумышленник взялся за пистолет, в результате чего двое потерпевших получили огнестрельные ранения.

В общей сложности от рук подсудимого пострадали восемь человек. Несколько из них получили тяжкий вред здоровью.

Присяжные единодушно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд приговорил к 23 годам колонии петербуржца, устроившего кровавую бойну в Красном Селе.