Студентка петербургского вуза была изнасилована после неоплаченной поездки на такси и встречи с водителем автокрана

Молодая девушка, обучающаяся в одном из вузов Петербурга, попала в лапы насильника после того, как не смогла оплатить проезд и осталась на трассе. За совершение преступление задержали двух мужчин, один из которых сразу угодил в ИВС.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, рано утром 15 апреля 21-летняя жительница республики Абхазия пришла в пункт взимания платы трассы М-11 и рассказала об изнасиловании. Позже правоохранители установили, что девушка является студенткой одного из петербургских университетов. Пострадавшая рассказала, что отдыхала в клубе на площади Конституции, после чего уехала на такси, которое ей помогли вызвать друзья, но оплатить его не смогла. Таксист, осознав, что у пассажирки нет денег, высадил ее на трассе, где студентку подобрал водитель автокрана.

Что происходило после этого, девушка помнит очень смутно из-за сильного алкогольного опьянения. Детали удалось установить после изучения камер. Оказалось, что злоумышленник вывез студентку на пустырь и изнасиловал, после чего подбросил до пункта взимания платы и уехал в сторону Тверской области.

У пострадавшей диагностировали травму наружных половых органов. Ей оказали медицинскую помощь, после чего в удовлетворительном состоянии отпустили.

Позже специалисты нашли указанный автокран, а вместе с ним задержали гражданина Армении и россиянина. Мужчин 35 и 44 лет нашли в городе Торжок. Были возбуждены уголовные дела по статье "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Мурино за ограбление и изнасилование танцовщицы задержали мигранта. Все произошло после неудачного знакомства в мессенджере.