В Мурино за ограбление и изнасилование танцовщицы после знакомства в мессенджере задержали мигранта

Во Всеволожском районе знакомство с молодым человеком через мессенджер закончилось для танцовщицы петербургского бара изнасилованием и разбойным нападением. Подозреваемого удалось задержать в тот же день недалеко от места преступления.

Как стало известно санкт-Петербург.ру, 19-летняя москвичка обратилась в полицию 19 марта. По словам пострадавшей, ночью она приехала в гости на проспект Авиаторов Балтики, 5 , корпус 1 к малознакомому молодому человеку, с которым познакомилась в мессенджере. После этого он напал на нее, изнасиловал и под угрозой ножа забрал телефон, а затем перевел себе на телефон с ее счета 29 тысяч рублей. После совершения преступления, около пяти утра, злоумышленник немного проводил девушку и скрылся.

Сумма материального ущерба составила 95 000 рублей. Специалисты задержали подозреваемого в тот же день на территории Мурино, им оказался безработный 22-летний гражданин республики Узбекистан, прибывший на территорию России с целью работы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе Петербурга 8 февраля студентку-первокурсницу изнасиловал малознакомый мужчина. Девушка обратилась в полицию только 5 марта.