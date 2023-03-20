  • 20 Март 2023
USD 21.03.2023 77.2422 +0.6378
USD ММВБ 17:37 77.0947  
EUR 21.03.2023 82.3736 +0.9101
EUR ММВБ 17:37 82.6567  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Мурино за ограбление и изнасилование танцовщицы после знакомства в мессенджере задержали мигранта

Автор:


© Фото: скриншот Google maps

Темы дня

Во Всеволожском районе знакомство с молодым человеком через мессенджер закончилось для танцовщицы петербургского бара изнасилованием и разбойным нападением. Подозреваемого удалось задержать в тот же день недалеко от места преступления.

Как стало известно санкт-Петербург.ру, 19-летняя москвичка обратилась в полицию 19 марта. По словам пострадавшей, ночью она приехала в гости на проспект Авиаторов Балтики, 5 , корпус 1 к малознакомому молодому человеку, с которым познакомилась в мессенджере. После этого он напал на нее, изнасиловал и под угрозой ножа забрал телефон, а затем перевел себе на телефон с ее счета 29 тысяч рублей. После совершения преступления, около пяти утра, злоумышленник немного проводил девушку и скрылся.

Сумма материального ущерба составила 95 000 рублей. Специалисты задержали подозреваемого в тот же день на территории Мурино, им оказался безработный 22-летний гражданин республики Узбекистан, прибывший на территорию России с целью работы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе Петербурга 8 февраля студентку-первокурсницу изнасиловал малознакомый мужчина. Девушка обратилась в полицию только 5 марта. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram