В Петербурге выпившая первокурсница была изнасилована малознакомым мужчиной

В Приморском районе Петербурга студентка-первокурсница решила отдохнуть и провести время в компании алкоголя и малознакомых людей. В результате вечер закончился для девушки изнасилованием.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 5 марта, в полицию поступило заявление от 20-летней студентки первого курса одного из колледжей города. Девушка сообщила, что 8 февраля в ночное время она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была изнасилована малознакомым мужчиной в доме на Орлово-Денисовском проспекте.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе города рецидивист насиловал 23-летнюю девушку и совершал по отношению к ней действия сексуального характерана протяжении шести часов.