В Красносельском районе нашли боевые мины времен ВОВ

В Петербурге обнаружили мины времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в среду, 5 мая. Боевые снаряды были повреждены коррозией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Минометные мины нашли в Красносельском районе города на улице Добровольцев. На место оперативно прибыли взрывотехники ОМОН. Удалось установить, что четыре мины лежат на месте с времен войны и сильно подверглись коррозии.

В результате снаряды вывезли на военный полигон в Ленинградской области и уничтожили.

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