Мину времен войны нашли на Южном кладбище

В Московском районе Петербура на Южном кладбище в ходе работ нашли мину времен Великой Отечественной войны. Специалистов ОМОН вызвали на мест опасной находки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кладбище прибыла дежурная группа, которая идентифицировала боеприпас как минометную мину калибра 81 мм. Ржавый снаряд решили увезти в Ленинградскую область на специальный полигон, чтобы уничтожить.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что неразорвавшийся снаряд времен ВОВ нашли на берегу Глухарки. Он попал в грунт, но не разорвался.