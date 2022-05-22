Неразорвавшийся снаряд времен ВОВ нашли на берегу Глухарки

Петербуржцы нашли на берегу реки Глухарки в Приморском районе Петербурга снаряд времен Великой Отечетсвенной войны. Он попал в грунт, но не разорвался.

Неожиданную находку заметили 21 мая у Шуваловского проспекта. После этого очевидцы заметили спецслужбы. Специалисты группы разминирования ОМОН "Бастион" Росгвардии проверили объект и установили, что это 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны.

Опасный предмет при соблюдении мер безопасности вывезли на полигон для последующего уничтожения.