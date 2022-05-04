Более десяти снарядов нашли и обезвредили в Петербурге и Ленобласти в начале мая

В первые дни мая взрывотехникам Петербурга и Ленинградской области пришлось работать особенно интенсивно. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области за период майских праздников было найдено и обезврежено более десяти боеприпасов.

152-миллиметровый артиллерийский снаряд времён нашел и обезвредил в посёлке Володарский Красносельского района Петербурга ОМОН «Бастион». А минометная мина калибра 81 мм дожидалась взрывотехников рядом с посёлком Дубровка Всеволожского района Ленинградской области.

В Тосненском районе Ленинградской области были сделаны сразу две опасные находки: 52-миллиметровый снаряд в посёлке Красный Бор и 82-миллиметровый — в деревне Померанье.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что две мины времен Великой Отечественной Войны нашли на берегу реки Сестры.