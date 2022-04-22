На берегу реки Сестра нашли две мины времен ВОВ

Два ржавых предмета, похожие на боеприпасы обнаружили жители поселка Белоостров на берегу реки Сестра. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что на объект срочно выехала группа разминирования ОМОН «Бастион».

Ржавые предметы, похожие на боеприпасы, оказались двумя минометными минами калибра 82 миллиметра времен Великой Отечественной Войны. После проверки снаряды вывезли на полигон в Ленинградской области для последующего уничтожения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мину времен Великой Отечественной Войны нашли под Выборгом на обочине Ленинградского шоссе. Во время проверки выяснилось, что корпус снаряда пуст и неопасен.