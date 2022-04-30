Из Угольной гавани вывезли ручную гранату времен ВОВ

а территории Угольной гавани была обнаружена ручная граната времен Великой Отечественной Войны. Как уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, опасную находку сделали на территории одного из предприятий.

Предмет обследовали специалисты разминирования ОМОН «Балтика» и подтвердили, что находка действительно является боеприпасом. После этого её аккуратно вывезли на полигон в Ленинградской области для последующего уничтожения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что две мины време Великой Отечественной войны нашли на берегу реки Сестра в поселке Белоостров. Те опасные находки также удалось благополучно вывезти.