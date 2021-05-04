На КАД в аварии загорелась легковушка и пострадал ребенок

В Петербурге произошло ДТП с возгоранием автомобиля. Авария случилась в 17:00 вечером, 4 мая на внутренней стороне КАД. Легковой автомобиль столкнулась с «Газелью» между развязками с Дачным проспектом и Таллинским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Массовое ДТП произошло с двумя легковушками и грузовиков, в результате чего одна машина загорелась. Очевидцам событий удалось потушить авто, и авария обошлась без жертв. Однако в одной из легковушек пострадала 5-летняя девочка.

«Спасибо грузовику, который ее выдернул: до этого пытались дернуть, но только тросы рвали, настолько плотно под «Газелью» она сидела», - отметил очевидец.