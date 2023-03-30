Водитель Skoda погиб после столкновения со снегоуборщиком на КАД

В Московском районе Петербурга на КАД водитель иномарки влетел в снегоуборочную машину. В результате ДТП погиб один человек.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 марта в 22:25 на 69 километре КАД 40-летний водитель, управляя своим автомобилем марки Skoda Rapid, столкнулся со снегоуборочной машиной, под управлением 43-летнего водителя, что двигалась в попутном направлении.

В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.

По данному факту правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец, переходивший дорогу на "красный", был дважды сбит в Центральном районе города. Мужчина погиб.