  • 4 Март 2023
USD 04.03.2023 75.4592 -0.0137
USD ММВБ 00:05 75.4058  
EUR 04.03.2023 80.0469 -0.1428
EUR ММВБ 00:05 80.1768  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На КАДе водитель грузовика погиб после того, как был сбит двумя машинами подряд

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

На КАДе иномарка сбила воителя грузовика, который остановился возле дороги. Сбитый мужчина попал под еще одну машину, водитель которой поспешил скрыться, так как был лишен прав. Потерпевший погиб.

Как стало рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в четверг днем, 2 марта, в дежурную часть сообщили о том, что на 10-м километре КАД, 41-летняя автоледи на машине марки KIA Soul, двигаясь в крайней правой полосе, совершила наезд на находившегося рядом с “КАМАЗом” мужчину, после чего потерпевший угодил под колеса автомобиля Hyundai Solaris, который впоследствии скрылся.

В результате происшествия водитель “КАМАЗа”, 1988 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Спустя полчаса после ДТП на Кантемировской улице нарядом дорожной полиции был остановлен скрывшийся с места происшествия Hyundai. За рулем находился водитель, который ранее был лишен прав.

В данный момент по факту ДТП проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга водитель "ВАЗа" насмерть сбил переходившую дорогу женщину.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram