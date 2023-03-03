На КАДе водитель грузовика погиб после того, как был сбит двумя машинами подряд

На КАДе иномарка сбила воителя грузовика, который остановился возле дороги. Сбитый мужчина попал под еще одну машину, водитель которой поспешил скрыться, так как был лишен прав. Потерпевший погиб.

Как стало рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в четверг днем, 2 марта, в дежурную часть сообщили о том, что на 10-м километре КАД, 41-летняя автоледи на машине марки KIA Soul, двигаясь в крайней правой полосе, совершила наезд на находившегося рядом с “КАМАЗом” мужчину, после чего потерпевший угодил под колеса автомобиля Hyundai Solaris, который впоследствии скрылся.

В результате происшествия водитель “КАМАЗа”, 1988 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Спустя полчаса после ДТП на Кантемировской улице нарядом дорожной полиции был остановлен скрывшийся с места происшествия Hyundai. За рулем находился водитель, который ранее был лишен прав.

В данный момент по факту ДТП проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга водитель "ВАЗа" насмерть сбил переходившую дорогу женщину.