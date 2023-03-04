В Петербурге водитель выпал из грузовика, пробившего ограждение и свесившегося с КАД

В Санкт-Петербурге водитель грузовика выпал из него после того, как транспорт свесился с КАД.

Оказалось, что 4 марта мужчина не справился с управлением на 68 км по внутреннему кольцу КАД. После этого грузовик снес ограждение на Пулковском шоссе и повис на краю дороги. Видео произошедшего предоставили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербург" социальной сети "ВКонтакте".

Предположительно, грузовик все-таки зацепил еще одну машину. Водитель первого транспортного средства оказался на дороге, но живой. По словам очевидцев, он упал на газон.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Существует угроза срыва грузовика с КАД, судя по всему, зафиксирован он не очень устойчиво. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на КАД водитель грузовика погиб после того, как его его сбили два автомобиля подряд.