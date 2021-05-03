Во Фрунзенском районе в результате ДТП перевернулся Land Rover

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе, в понедельник, 3 мая, произошло ДТП с участием внедорожника Land Rover и легкового автомобиля Renault Kaptur. Об этом сообщили очевидцы в группе в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сообщается, что около 10:10 утра, в понедельник, водитель на внедорожнике ехал на большой скорости по Курской улице и на перекрестке с Лиговским проспектом столкнулся с белым Renault. В результате столкновения Land Rover выбросило на тротуар, и перевернуло.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и медицинской службы.

Водителю внедорожника удалось выбраться из машины самому, а водитель «легковушки» уехал своим ходом с оторванным бампером.