В МВД привели статистику аварий с начала 2021 года

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назвали районы с самым большим количеством аварий с начала 2021 года. Ими стали Центральный, Невский, Выборгский и Красногвардейский районы.

Согласно данным правоохранительного ведомства, самое большое количество ДТП произошло в Центральном районе — на Лиговском проспекте, Невском — на Дальневосточном проспекте, Красногвардейском — на улице Передовиков, а в Выборгском — на Выборгском шоссе.

Таким образом, в Северной столице с начала этого года произошло 4789 аварий, что на 6% меньше чем в прошлом году за аналогичный период.