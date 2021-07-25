На Октябрьской набережной после ДТП загорелся автомобиль

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 25 июля, произошел очередной пожар, но на этот раз загорелся автомобиль. Происшествие произошло в Невском районе на Октябрьской набережной. Пламя охватило машину после ДТП.

Сообщается, что авария произошла около дома №88 на Октябрьской набережной.

На место происшествия прибыла пожарная бригада. На данный момент пламя уже полностью потушено. Однако точных ведений о пострадавших пока нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Лиговском проспекте в историческом центре Петербурга в одном из жилых домов произошел пожар. Возгоранию присвоили категорию сложности 2-БИС.