Движение транспорта возобновили на Октябрьской набережной

В Петербурге возобновили движение для общественного транспорта и автомобилей на участке вблизи «Невской мануфактуры». С утра 14 апреля можно было передвигаться по Октябрьской набережной.

Напомним, с 13 апреля движение было перекрыто, так как задымление было опасно для движения машин. Дым с фабрики, где начался пожар 12 апреля, в понедельник, был крайне едким, так как изначальная площадь возгорания была 10 тысяч квадратных метров. Транспорт объезжал набережную по улице Крыленко.

На данный момент пожар почти ликвидирован, а площадь остаточных горящих завалов составляет 150 «квадратов».