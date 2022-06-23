Любителю парковаться возле мусорных контейнеров придется восстанавливать обгоревший автомобиль

В на улице Ильюшина в Приморском районе ранним утром в четверг, 23 июня, вспыхнул мусорный бак. Огонь перекинулся на припоркавонный рядом автомобиль марки "Тойота RAV 4".

Около 7 часов утра в четверг, 23 июня, на улице Ильюшина, 1 загорелись мусорные баки. Рядом стоял автомобиль "Тойота", - сообщается в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".

Пламя охватило автомобиль: обгорел бампер, чехол на запаску и задние фонари. Теперь владельцу "Тойоты" придется отогнать машину в ремонт.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

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