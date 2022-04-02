В ДТП на КАД погиб человек

В Кронштадском районе Петербурга в ДТП погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла на 33-м километре Кольцевой автодороги вечером пятницы, 1 апреля.

Автомобиль Mercedes столкнулся с тягачом Volvo, который находился в крепкой сцепке с другим тягачом. Погибший был пассажиром легкового автомобиля. Информации о состоянии других участников происшествия не сообщается.

В настоящий момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на студента из Китая на Лиговском проспекте.